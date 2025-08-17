Гранат назвал фаворита матча "Динамо" - ЦСКА

"Динамо" пока ищет свою игру и оптимальный состав, проблемы с кадрами у них из?за травм, а в ЦСКА уже видна рука тренера. Поэтому фаворитами назову армейцев, но в небольшой степени: все?таки это дерби. Сама игра, думаю, будет довольно вязкая", - цитирует Граната "Матч ТВ".
Сегодня, 17 августа, московское "Динамо" примет на "ВТБ Арене" ЦСКА в матче 5 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 18:00 по московскому времени.
После 4 сыгранных туров бело-голубые располагаются на 11 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками. Подопечные Фабио Челестини занимают 4 место в турнирной таблице с 8 баллами в своем активе. Лидером таблицы является московский "Локомотив", который за 5 туров набрал 13 очков.
Фото: РФС