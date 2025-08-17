Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Акрон
0 - 0 0 0
Оренбург1 тайм
Рубин
15:45
РостовНе начат
Динамо
18:00
ЦСКАНе начат
Краснодар
20:30
СочиНе начат

Первая лига

Спартак Кострома
16:00
ЧелябинскНе начат
Волга Ул
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Нефтехимик
18:00
КАМАЗНе начат
Черноморец
19:00
ФакелНе начат

Английская премьер-лига

Ноттингем Форест
16:00
БрентфордНе начат
Челси
16:00
Кристал ПэласНе начат
Манчестер Юнайтед
18:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Сельта
18:00
ХетафеНе начат
Атлетик
20:30
СевильяНе начат
Эспаньол
22:30
АтлетикоНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Брест
16:00
ЛилльНе начат
Осер
18:15
ЛорьянНе начат
Метц
18:15
СтрасбургНе начат
Анже
18:15
ПарижНе начат
Нант
21:45
ПСЖНе начат

Гранат назвал фаворита матча "Динамо" - ЦСКА

Экс-игрок сборной России Владимир Гранат назвал фаворита матча 5 тура РПЛ "Динамо" - ЦСКА.
Фото: РФС
"Динамо" пока ищет свою игру и оптимальный состав, проблемы с кадрами у них из?за травм, а в ЦСКА уже видна рука тренера. Поэтому фаворитами назову армейцев, но в небольшой степени: все?таки это дерби. Сама игра, думаю, будет довольно вязкая", - цитирует Граната "Матч ТВ".

Сегодня, 17 августа, московское "Динамо" примет на "ВТБ Арене" ЦСКА в матче 5 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 18:00 по московскому времени.

После 4 сыгранных туров бело-голубые располагаются на 11 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками. Подопечные Фабио Челестини занимают 4 место в турнирной таблице с 8 баллами в своем активе. Лидером таблицы является московский "Локомотив", который за 5 туров набрал 13 очков.

