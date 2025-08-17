"Пенальти в конце несправедливо не поставили? Не знаю, судье виднее", - передает слова Дзюбы "Матч ТВ".
Сегодня, "Акрон" уступил у себя дома "Оренбургу" в матче пятого тура чемпионата России. Игра прошла на стадионе "Солидарность Самара Арена" и завершилась со счетом 1:2. На последних минутах встречи главный арбитр Сергей Карасев Карасев не назначил пенальти в ворота гостей.
Дзюба высказался о решении Карасева не назначать пенальти в концовке матча с "Оренбургом"
Нападающий "Акрона" Артем Дзюба прокомментировал решение судьи Сергея Карасева не давать пенальти на последних минутах игры 5-го тура РПЛ с "Оренбургом" (1:2).
