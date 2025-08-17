Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 2 1 2
ОренбургЗавершен
Рубин
1 - 0 1 0
РостовЗавершен
Динамо
0 - 3 0 3
ЦСКАПерерыв
Краснодар
20:30
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак Кострома
2 - 1 2 1
ЧелябинскЗавершен
Волга Ул
1 - 0 1 0
СКА-Хабаровск2 тайм
Нефтехимик
0 - 1 0 1
КАМАЗ1 тайм
Черноморец
19:00
ФакелНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
3 - 1 3 1
БрентфордЗавершен
Челси
0 - 0 0 0
Кристал ПэласЗавершен
Манчестер Юнайтед
0 - 1 0 1
Арсенал1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
0 - 0 0 0
Хетафе1 тайм
Атлетик
20:30
СевильяНе начат
Эспаньол
22:30
АтлетикоНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брест
3 - 3 3 3
ЛилльЗавершен
Осер
0 - 0 0 0
Лорьян1 тайм
Метц
0 - 0 0 0
Страсбург1 тайм
Анже
1 - 0 1 0
Париж1 тайм
Нант
21:45
ПСЖНе начат

Дзюба высказался о решении Карасева не назначать пенальти в концовке матча с "Оренбургом"

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба прокомментировал решение судьи Сергея Карасева не давать пенальти на последних минутах игры 5-го тура РПЛ с "Оренбургом" (1:2).
Фото: ФК "Акрон"
"Пенальти в конце несправедливо не поставили? Не знаю, судье виднее", - передает слова Дзюбы "Матч ТВ".

Сегодня, "Акрон" уступил у себя дома "Оренбургу" в матче пятого тура чемпионата России. Игра прошла на стадионе "Солидарность Самара Арена" и завершилась со счетом 1:2. На последних минутах встречи главный арбитр Сергей Карасев Карасев не назначил пенальти в ворота гостей.

