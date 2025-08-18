"Если питерцы не обыграют дома махачкалинское "Динамо", встанет ли вопрос о доверии Семаку? Не знаю… Всё покажет только предстоящий матч. Но, думаю, никто на прежние заслуги Сергея Богданыча уже смотреть не будет. Титулы, мне кажется, за него не сработают. Да и потом: в прошлом сезоне он вообще-то уже чемпионом не был. Посмотрим", - цитирует Орлова "СЭ".
В 5 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на выезде сыграл вничью с московским "Спартаком" (2:2). После 5 сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на 9 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 6 набранными очками. Лидирует в таблице московский "Локомотив", набравший 13 баллов в 5 встречах.
По итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом страны, петербуржцы завоевали серебряные медали чемпионата России. До этого сине-бело-голубые были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.
"Никто не будет смотреть на прежние заслуги". Орлов - о возможной отставке Семака из "Зенита"
Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможной отставке Сергея Семака с поста главного тренера "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"