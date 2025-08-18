Матчи Скрыть

В "Динамо" рассказали, видят ли изменения в команде с приходом Карпина

Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал, видит ли изменения в команде с приходом Валерия Карпина.
Фото: ФК "Динамо"
"Вижу различия игры команды при Карпине и Личке. У Марцела футбол был с максимальным креном на атаку, а у Карпина — попытка сбалансировать игру", - цитирует Гафина Sport24.

Марцел Личка был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" в июне 2023 года, а в апреле текущего года отправлен в отставку. Под руководством чешского специалиста бело-голубые становились бронзовыми призерами чемпионата страны.

Летом текущего года "Динамо" назначило Валерия Карпина на пост главного тренера. В 5 турах чемпионата России команда российского специалиста набрала 5 очков и располагается на 12 строчке в турнирной таблице чемпионата страны.

