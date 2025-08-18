Журналист Карпов: Миранчук близок к переходу в "Динамо"

Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук вскоре станет игроком московского « Динамо ».

Фото: РФС

По информации журналиста Карпова стороны находятся на продвинутой стадии согласования трансфера Антона за сумму около 2 млн евро с возможными бонусами. С самим 29-летним россиянином обсуждается контракт сроком на два года.



В ближайшие дни Миранчук должен отправиться в Москву для прохождения медосмотра.



Антон Миранчук присоединился к швейцарскому клубу «Сьон» в сентябре 2024 года на правах свободного агента. В прошедшем сезоне он сыграл 24 матча, в которых забил два гола и отдал три результативных передачи. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2026 года. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 29-летнего полузащитника составляет 2,5 миллиона евро.