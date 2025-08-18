Экс-главный тренер “Ростова” считает, что Альбе еще дадут шанс

"Не думаю, что в ближайшее время последует отставка тренера. Все ребята знают Альбу, будут давать еще шансы и время. Хотя вопрос для руководства тонкий — где эта граница времени? Потому что может затянуться так, что потом очень тяжело будет выбраться", — сказал Балахнин в интервью Metaratings.
В воскресенье, 17 августа "Ростов" проиграл "Рубину" (0:1). Единственный мяч в матче забил Дмитрий Кабутов. Команда Альбы проиграла четыре из пяти матчей в чемпионате России. Также "южане" забили три мяча за этот отрезок. Они по этому показателю находятся в числе худших команд вместе с "Сочи" и махачкалинским "Динамо".
После пяти туров Российской Премьер-Лиги "Ростов" располагается на 14 месте, набрав три очка.
Следующий матч команда Альбы проведёт против "Локомотива", лидирующего в российском чемпионате с 13 очками. Игра пройдёт в субботу, 23 августа.
Фото: ФК "Ростов"