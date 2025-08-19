"Валерий Георгиевич концентрировал свое внимание на экспертах "Матч ТВ". Может быть, стоило к экспертам "Матч ТВ" прислушаться? Очевидно, что старт сезона неудачный, команду лихорадит. Остается только пожелать Карпину удачи при выходе из кризиса и делать погромче телевизор", — сказал Губерниев в интервью "Чемпионату".
Валерий Карпин возглавил московское "Динамо" этим летом. Также он совмещает эту должность с работой в сборной России. Российский специалист подписал с бело-голубыми трёхлетний.
В этом сезоне "Динамо" одержало лишь одну победу в пяти сыгранных турах, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения. На данный момент команда Карпина находится на 11 месте, набрав пять очков.
В Кубке России бело-голубые одержали одну победу и один раз проиграли по итогам двух туров группового этапа Пути РПЛ.
Следующий матч “Динамо” проведёт дома против "Пари НН". Игра пройдёт в субботу, 23 августа.
Губерниев призвал Карпина прислушаться к экспертам
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о старте московского "Динамо" в чемпионате России.