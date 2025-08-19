Гафин - о Карпине: мы должны доверять и поддерживать друг друга

"Мы вместе работаем - и будем оценивать результат команды в конце сезона, а уж точно не после первых же матчей. Мы в принципе никогда не отличались агрессивной манерой в отношении тренеров. Мы должны друг другу доверять, поддерживать - и смотреть в будущее с оптимизмом", - сказал Гафин в интервью "РБ Спорт".
В воскресенье, 17 августа, московское "Динамо" принимало на своём поле ЦСКА в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги. Команда Валерия Карпина уступила "армейцам" со счетом 1:3. Забитыми мячами в составе гостей отметились: Матеус Алвес, Милан Гаич и Матвей Кисляк, а за бело-голубых отличился Денис Макаров.
После пяти сыгранных туров бело-голубые занимают 11 место в турнирной таблице российского чемпионата с пятью набранными очками.
Следующий матч команда Карпина проведёт против “Пари НН”. Встреча пройдёт в субботу, 23 августа.
Фото: ФК "Динамо" Москва