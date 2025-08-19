Агент Самошникова рассказал, перейдет ли защитник в "Спартак"

"Думаю, "Спартак" скоро официально объявит о переходе Самошникова. Хочу выразить слова благодарности "Локомотиву" за то, что клуб сыграл важную роль в карьере Ильи. Хочу поздравить "Спартак" с приобретением качественного футболиста. Считаю, что Илья на своей позиции является одним из лучших, если не лучшим футболистом с российским паспортом", - цитирует агента Sport24.
Ранее московский "Локомотив" вынес Илью Самошникова из заявки в Российской Премьер-Лиге на текущий сезон. Сообщалось, что защитник прошел медосмотр для перехода в столичный "Спартак" и в ближайшее время заключил контракт с красно-белыми. Сумма трансфера составит 450 миллионов рублей с учетом бонусных выплат.
В текущем сезоне защитник вышел на поле в 2 встречах и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с "железнодорожниками" истекает в конце сезона-2026/2027.
После 5 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на 13 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками. Столичный "Локомотив" лидирует в таблице с 13 баллами в своем активе.
Фото: ФК "Локомотив"