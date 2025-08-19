"Дорогие болельщики, рад стать "красно?белым". Вперед "Спартак", один за всех", — сказал Самошников на видео, опубликованном пресс-службой "Спартака".
Трансфер Ильи Самошникова из "Локомотива" в "Спартак" состоялся во вторник, 19 августа. Игрок подписал трёхлетний контракт с московским клубом. В составе красно-белых он будет выступать под 14-м номером. За "Локомотив" 26-летний защитник играл с лета 2023 года. В текущем сезон он принял участие в двух матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Самошников прокомментировал переход из "Локомотива" в "Спартак"
Защитник Илья Самошников высказался о переходе из "Локомотива" в московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"