Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Мадрид
22:00
ОсасунаНе начат

Самошников прокомментировал переход из "Локомотива" в "Спартак"

Защитник Илья Самошников высказался о переходе из "Локомотива" в московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
"Дорогие болельщики, рад стать "красно?белым". Вперед "Спартак", один за всех", — сказал Самошников на видео, опубликованном пресс-службой "Спартака".

Трансфер Ильи Самошникова из "Локомотива" в "Спартак" состоялся во вторник, 19 августа. Игрок подписал трёхлетний контракт с московским клубом. В составе красно-белых он будет выступать под 14-м номером. За "Локомотив" 26-летний защитник играл с лета 2023 года. В текущем сезон он принял участие в двух матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится