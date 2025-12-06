Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
0 - 0 0 0
Рубин1 тайм
Спартак
16:45
ДинамоНе начат
Зенит
19:30
АкронНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
15:30
АрсеналНе начат
Эвертон
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
ЧелсиНе начат
Ньюкасл
18:00
БернлиНе начат
Манчестер Сити
18:00
СандерлендНе начат
Тоттенхэм
18:00
БрентфордНе начат
Лидс
20:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
16:00
ХетафеНе начат
Алавес
18:15
Реал СосьедадНе начат
Бетис
20:30
БарселонаНе начат
Атлетик
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
17:00
ФиорентинаНе начат
Интер
20:00
КомоНе начат
Верона
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
ФрайбургНе начат
Вольфсбург
17:30
УнионНе начат
Аугсбург
17:30
БайерНе начат
Штутгарт
17:30
БаварияНе начат
Кельн
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
РБ Лейпциг
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
19:00
ЛансНе начат
Тулуза
21:00
СтрасбургНе начат
ПСЖ
23:05
РеннНе начат

"Спартак" – "Динамо": где смотреть прямую трансляцию 18-го тура РПЛ

"Спартак" – "Динамо": где и когда смотреть прямую трансляцию матча 18-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
Сегодня, 6 декабря "Спартак" на своем поле примет столичное "Динамо" в рамках 18-го тура чемпионата России. Встреча состоится на стадионе "Лукойл Арена" в Москве. Судейскую бригаду возглавит арбитр Инал Танашев. Начало игры – в 16:45 по московскому времени. В прямом эфире эту игру покажет телеканал "Матч ТВ". Интернет портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию встречи.

В первом круге Российской Премьер-Лиги команды сыграли вничью со счетом 2:2. На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков за 17 прошедших туров. "Динамо" идет на десятой строчке. В активе команды 20 очков. Лидером чемпионата является "Краснодар", набравший 37 очков.

