"Спартак" – "Динамо": где смотреть прямую трансляцию 18-го тура РПЛ

Сегодня, 6 декабря "Спартак" на своем поле примет столичное "Динамо" в рамках 18-го тура чемпионата России. Встреча состоится на стадионе "Лукойл Арена" в Москве. Судейскую бригаду возглавит арбитр Инал Танашев. Начало игры – в 16:45 по московскому времени. В прямом эфире эту игру покажет телеканал "Матч ТВ". Интернет портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию встречи.
В первом круге Российской Премьер-Лиги команды сыграли вничью со счетом 2:2. На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков за 17 прошедших туров. "Динамо" идет на десятой строчке. В активе команды 20 очков. Лидером чемпионата является "Краснодар", набравший 37 очков.