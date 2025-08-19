По информации журналистов Али Кучук и Ферхат Кызылташ «Спартак» завершил переговоры с «Галатасараем» по трансферу центрального защитника Карлоса Куэсты. Сумма сделки составила €6 млн с возможными бонусами до €2 млн.
По данным источника, в Москве Куэста будет зарабатывать около €1,5 млн в год, что на полмиллиона больше, чем ему предлагал бразильский клуб «Васко да Гама».
Карлос Куэста перешел в «Галатасарай» из бельгийского «Генка» зимой текущего года и заключил контракт до конца июня 2028 года. Центральный защитник провел за турецкий клуб во всех турнирах 9 матчей и не отметился результативными действиями.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 7 миллионов евро. На счету центрального защитника 23 матча в составе национальной команды Колумбии
"Спартак" договорился о трансфере Куэсты — источник
Московский «Спартак» завершил переговоры с «Галатасараем» по трансферу центрального защитника Карлоса Куэсты.
Фото: ФК "Галатасарай"