Колыванов: "Спартак" допускает детские ошибки в обороне

"Если у "Спартака" продолжится такая лихорадка, то надо расставаться со Станковичем. У команды нет целостности. Перед зимней паузой в прошлом сезоне команда выглядела иначе, но зимнее трансферное окно не пошло на пользу. Ряд игроков не вписались в игру "Спартака", а команда потеряла своё лицо. "Спартак" допускает детские ошибки в обороне и много пропускает", - сказал Колыванов в интервью "РБ Спорт".
В субботу, 16 августа "Спартак" сыграл вничью дома с "Зенитом" (2:2). В составе красно-белых голы забили Маркиньос и Жедсон Фернандеш, а у сине-бело-голубых отличились Матео Кассьерра и Александр Соболев. На 51-й минуте в петербургской команде удалился защитник Дуглас Сантос.
После пяти туров "Спартак" занимает 13 место в турнирной таблице чемпиона России, набрав пять очков. На данном отрезке красно-белые пропустили 10 мячей и находятся на втором месте по этому показателю. Больше только у "Сочи" - 15.
Следующий матч команда Станковича проведёт против "Рубина" в гостях. Игра пройдёт в воскресенье, 23 августа.
Фото: ФК "Спартак" Москва