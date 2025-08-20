Непомнящий - о московском "Динамо": пока команда перестраивается

"Пока команда перестраивается, нет оптимального состава, не хватает игроков. "Динамо" нужно дать время, не надо паниковать. Карпину необходимо время. В футболе не сразу всё получается", - сказал Непомнящий в интервью "РБ Спорт".
Главный тренер сборной России Валерий Карпин этим летом подписал трехлетний контракт с московским «Динамо». Он совмещает эти посты.
После пяти туров Российской Премьер-Лиги бело-голубые одержали лишь одну победу в пяти сыгранных турах, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения. На данный момент команда Карпина набрала пять очков и находится на 11 месте в турнирной таблице чемпионата России.
В Кубке России динамовцы одержали одну победу и один раз проиграли по итогам двух туров группового этапа Пути РПЛ.
Следующий матч динамовцы проведут дома против "Пари НН". Игра пройдёт в субботу, 23 августа.
Фото: ФК "Динамо" Москва