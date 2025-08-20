- Как можно скорее адаптироваться к требованиям и начать помогать команде. А в будущем хочется выиграть чемпионат, — приводит слова Самошникова официальный сайт "Спартака".
"Спартак" объявил о переходе из "Локомотива" 27-летнего флангового защитника Ильи Самошникова. Сумма трансфера составляет 3,7 миллиона евро. В текущем сезоне Самошников провел 2 матча за "Локомотив", не отметившись результативными действиями.
Новичок "Спартака" назвал свои цели в команде
