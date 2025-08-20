Главный тренер "Балтики" оштрафован на 50 тысяч рублей

- Мы не установили адресность данного жеста. Талалаев объяснил его эмоциональностью. Поскольку у данного жеста нет адресности, КДК РФС принял решение оштрафовать Талалаева на 50 тысяч рублей, - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц "Чемпионату".
Напомним, матч пятого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между "Балтикой" и "Локомотивом" завершился со счетом 1:1. Брайан Хиль вывел калининградцев вперед, однако Николай Комличенко сравнял и установил окончательный счет.
На данный момент "Локомотив" лидирует в РПЛ с 13 очками, "Балтика" располагается на пятой строчке с 9 баллами.
