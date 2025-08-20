Канчельскис: "Спартак" должен тренировать российский тренер

"Спартак" должен тренировать российский тренер. Я считаю, что им нужно назначить Мостового — уверяю вас, хуже не будет, это сто процентов! Он болеет за этот клуб, болельщики его любят! - сказал Канчельскис "РБ Спорт".
Напомним, последним российским тренером, возглавлявшим "Спартак", был Олег Кононов, работавший в клубе с 2018 по 2019 год.
На данный момент "Спартак" тренирует сербский специалист Деян Станкович. Красно-белые идут на десятом месте в чемпионате.
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился мнением о том, кто должен быть главным тренером "Спартака".
