"Интересный наставник. Главное, что команда с ним выигрывает. А дальше надо смотреть. И с прежней схемой во втором круге прошлого чемпионата команда выглядела очень солидно, и сейчас армейцы играют здорово" - сказал Набабкин в интервью "Евро-Футбол.Ру".
После пяти туров ЦСКА находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России с 11 очками, а "Акрон" занимает восьмую позицию, набрав шесть очков.
"Армейцы" не проигрывают в Российской Премьер-Лиге на протяжении 19 матчей. Последний раз ЦСКА проиграл в ноябре 2024 года "Ростову" (1:2).
Следующий матч команда Челестини сыграет дома против "Акрона". Игра пройдёт в воскресенье, 24 августа.
Экс-защитник ЦСКА считает Челестини интересным наставником
Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал старт "армейской" команды в этом сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА