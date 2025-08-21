Радимов: "Ахмат" был на последнем месте, приходит Саламыч - и уже выше "Спартака"

- "Ахмат" два тура назад перед игрой с "Зенитом" был на последнем месте с нулём. Приходит Саламыч, дисциплина — и за два матча шесть очков, и команда уже на седьмом месте. Выше "Спартака", "Зенита" и "Динамо", - сказал Радимов "РБ Спорт".
Станислав Черчесов стал главным тренером "Ахмата" в августе этого года. До его назначения грозненцы проиграли три матча РПЛ из трех и располагались на последнем месте. Под руководством российского специалиста "Ахмат" добыл две победы подряд над "Зенитом" (1:0) и "Крыльями Советов" (3:1). Сейчас грозненцы идут на седьмом месте с шестью очками.
Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов оценил работу главного тренера "Ахмата" Станислава Черчесова.
