Клаудиньо: "Зенит" меня не отпускал

"Если бы я перешёл в какой?то бразильский клуб, например, во "Фламенго" или "Палмейрас", у меня мог бы появиться шанс сыграть в сборной. Это было одной из причин вернуться в Бразилию. Но "Зенит" не отпускал меня и продлевал контракт, чтобы как?то порадовать болельщиков, и меня тоже, чтобы я не расстраивался в клубе. Они знали, что я хотел уйти, но не отпускали, и, когда закрывалось трансферное окно, они приходили и продлевали. Ну а если я всё равно остаюсь, то и контракт продляться будет — это и для меня, и для моей семьи улучшение. Это то, чего мы ищем, правда?" — приводит слова Клаудиньо Flashscore.
Клаудиньо перешёл в "Зенит" перешёл в "Зенит" летом 2021 года. В составе сине-бело-голубых бразилец трижды выигрывал чемпионат России, трижды становился обладателем Суперкубка России и один раз - Кубка России.
Полузащитник провёл 121 матч за петербуржцев, отличился 21 голом и отдал 31 голевую передачу. В январе 2025 года он перешёл в катарский "Аль-Садд". За команду Клаудиньо провёл 18 матчей, забил четыре гола и оформил девять голевых передач.
В новом сезоне чемпиоанта России после пяти туров "Зенит" занимает девятое место, набрав шесть очков. Сине-бело-голубые выиграли у "Ростова" (2:1), сыграли вничью с "Рубином" (2:2), ЦСКА (1:1), "Спартаком" (2:2), проиграли "Ахмату" (0:1).
Следующий матч команда Семака проведёт дома против махачкалинского "Динамо". Игра пройдёт в субботу, 23 августа.
Фото: ФК "Зенит"