Ледяхов назвал старт "Динамо" провальным

Бывший футболист "Спартака" Игорь Ледяхов поделился мнением о результатах московского "Динамо" в начале сезона.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"У "Динамо" был провальный старт. В команде качественные футболисты, но если они будут долго друг к другу притираться, может уже пройти сезон. У Карпина много работы. Будем верить, что всё у него получится", - сказал Ледяхов в интервью "Чемпионату".

После пяти туров нового сезона Российской Премьер-Лиги "Динамо" занимает 11 место, набрав пять очков. Они сыграли вничью с "Балтикой" (1:1), "Сочи" (1:1), выиграли у "Ростова" (1:0), проиграли "Краснодару" (0:1) и ЦСКА (1:3). Таже подопечные Карпина после двух туров занимают третье местов группе B Кубка России. В первом команда обыграла "Сочи" (3:2), а во втором уступила "Краснодару" (0:4).

Следующий матч бело-голубые проведут дома против "Пари НН". Игра пройдёт в субботу, 23 августа.

