В "Зените" отреагировали на новость о возможном приобретении Пиняева, Садулаева и ряда других россиян

"Сегодня новостью дня стало то, что "Зенит" хочет купить Пиняева, Литвинова, Садулаева, Ваханию и Лукина из-за ужесточения лимита на легионеров: клуб составил шорт-лист? Ни листа, ни пол-листа", - цитирует Медведева "СЭ".
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что петербургский "Зенит" составил список из российских футболистов, которые могли бы усилить команду уже этой зимой. В него вошли игроки "Локомотива", "Спартака", ЦСКА, "Ахмата" и "Ростова".
"Зенит" находится на девятой строчке в турнирной таблице после 5 сыгранных туров. Сине-бело-голубые одержали одну победу при трех ничьих и набрали всего 6 очков.
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слухи об интересе к ряду российских игроков.
Фото: ФК "Зенит"