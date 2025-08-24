Гендир "Динамо": не ожидал, что Миранчук сразу выйдет на поле

«Контракт с Антоном Миранчуком был подписан в пятницу, это могло быть заметно по нашим социальным сетям. Заявили Антона для участия в РПЛ уже в день матча с «Пари НН». Миранчук провёл одну тренировку с командой, и я не ожидал, что он сразу выйдет на поле. Но это решение тренерского штаба. Мне показалось, что Антон сыграл интересно и креативно. Жаль, что отменили гол, на который он отдавал передачу», — заявил Пивоваров «Чемпионату».
В поединке 6-го тура РПЛ московское «Динамо» обыграло «Пари НН» со счётом 3:0. Одним из главных событий встречи стал дебют новичка команды Антона Миранчука, о трансфере которого объявили в один и тот же день с матчем.
Миранчук начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 71-й минуте.
Контракт с «Динамо» подписан до 30 июня 2027 года. Текущая рыночная стоимость 29-летнего полузащитника составляет 2,5 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров признался, что удивился выходу Антона Миранчука на поле в матче против «Пари НН».
Фото: ФК "Динамо"