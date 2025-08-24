Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
15:00
КраснодарНе начат
ЦСКА
17:30
АкронНе начат
Сочи
20:00
БалтикаНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
Спартак КостромаЗавершен
Факел
18:00
НефтехимикНе начат
Чайка
19:00
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
16:00
БрайтонНе начат
Кристал Пэлас
16:00
Ноттингем ФорестНе начат
Фулхэм
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
18:00
ВаленсияНе начат
Вильярреал
20:30
ЖиронаНе начат
Реал Сосьедад
20:30
ЭспаньолНе начат
Овьедо
22:30
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
19:30
ЛациоНе начат
Кальяри
19:30
ФиорентинаНе начат
Аталанта
21:45
ПизаНе начат
Ювентус
21:45
ПармаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
16:30
КельнНе начат
Боруссия М
18:30
ГамбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
16:00
РеннНе начат
Страсбург
18:15
НантНе начат
Тулуза
18:15
БрестНе начат
Гавр
18:15
ЛансНе начат
Лилль
21:45
МонакоНе начат

Гендир "Динамо": не ожидал, что Миранчук сразу выйдет на поле

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров признался, что удивился выходу Антона Миранчука на поле в матче против «Пари НН».
Фото: ФК "Динамо"
«Контракт с Антоном Миранчуком был подписан в пятницу, это могло быть заметно по нашим социальным сетям. Заявили Антона для участия в РПЛ уже в день матча с «Пари НН». Миранчук провёл одну тренировку с командой, и я не ожидал, что он сразу выйдет на поле. Но это решение тренерского штаба. Мне показалось, что Антон сыграл интересно и креативно. Жаль, что отменили гол, на который он отдавал передачу», — заявил Пивоваров «Чемпионату».

В поединке 6-го тура РПЛ московское «Динамо» обыграло «Пари НН» со счётом 3:0. Одним из главных событий встречи стал дебют новичка команды Антона Миранчука, о трансфере которого объявили в один и тот же день с матчем.

Миранчук начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 71-й минуте.

Контракт с «Динамо» подписан до 30 июня 2027 года. Текущая рыночная стоимость 29-летнего полузащитника составляет 2,5 миллионов евро по версии Transfermarkt.

