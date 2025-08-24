Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
15:00
КраснодарНе начат
ЦСКА
17:30
АкронНе начат
Сочи
20:00
БалтикаНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
Спартак КостромаЗавершен
Факел
18:00
НефтехимикНе начат
Чайка
19:00
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
16:00
БрайтонНе начат
Кристал Пэлас
16:00
Ноттингем ФорестНе начат
Фулхэм
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
18:00
ВаленсияНе начат
Вильярреал
20:30
ЖиронаНе начат
Реал Сосьедад
20:30
ЭспаньолНе начат
Овьедо
22:30
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
19:30
ЛациоНе начат
Кальяри
19:30
ФиорентинаНе начат
Аталанта
21:45
ПизаНе начат
Ювентус
21:45
ПармаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
16:30
КельнНе начат
Боруссия М
18:30
ГамбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
16:00
РеннНе начат
Страсбург
18:15
НантНе начат
Тулуза
18:15
БрестНе начат
Гавр
18:15
ЛансНе начат
Лилль
21:45
МонакоНе начат

Пономарев: ЦСКА уверенно обыграет "Акрон"

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от предстоящего матча шестого тура РПЛ против «Акрона».
Фото: ФК "Акрон"
«У ЦСКА хорошая команда. Я бы даже сказал, что она сейчас в самом апогее. Мне импонирует, что Челестини очень требовательный тренер. Думаю, что ребята у нас в этом матче очень хорошо побегут и мы уверенно выиграем. Думаю, что 2:0. Игра у нас хорошая.

«Акрон» — неплохая команда, но ничего особенного там нет. Ну, может, только Дзюба, а так, повторюсь, ничего такого. Но то, что Дзюба в 37 лет на очень приличном уровне играет в РПЛ, конечно, вызывает уважение», — заявил Пономарев «Матч ТВ».

Встреча состоится сегодня, в воскресенье, в Москве на домашнем стадионе армейцев. Начало матча в 17:30 по московскому времени.

Ранее команды уже встречались друг с другом в рамках Кубка России, где игра завершилась вничью 1:1, а в серии послематчевых пенальти оказалась сильнее тольяттинская команда.

На данный момент ЦСКА занимает третье место в таблице с 11 очками, тогда как «Акрон» идёт 12-м, набрав шесть.

