«У ЦСКА хорошая команда. Я бы даже сказал, что она сейчас в самом апогее. Мне импонирует, что Челестини очень требовательный тренер. Думаю, что ребята у нас в этом матче очень хорошо побегут и мы уверенно выиграем. Думаю, что 2:0. Игра у нас хорошая.
«Акрон» — неплохая команда, но ничего особенного там нет. Ну, может, только Дзюба, а так, повторюсь, ничего такого. Но то, что Дзюба в 37 лет на очень приличном уровне играет в РПЛ, конечно, вызывает уважение», — заявил Пономарев «Матч ТВ».
Встреча состоится сегодня, в воскресенье, в Москве на домашнем стадионе армейцев. Начало матча в 17:30 по московскому времени.
Ранее команды уже встречались друг с другом в рамках Кубка России, где игра завершилась вничью 1:1, а в серии послематчевых пенальти оказалась сильнее тольяттинская команда.
На данный момент ЦСКА занимает третье место в таблице с 11 очками, тогда как «Акрон» идёт 12-м, набрав шесть.
Пономарев: ЦСКА уверенно обыграет "Акрон"
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от предстоящего матча шестого тура РПЛ против «Акрона».
Фото: ФК "Акрон"