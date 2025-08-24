Бывший президент "Локомотива" прокомментировал трансфер Миранчука в "Динамо"

- Конечно, переход в "Динамо" — верное решение Миранчука, тут даже думать не надо. Не получилось в Европе — ничего страшного, главное, что вовремя вернулся. Все у него будет отлично в "Динамо", - сказала Смородская "РБ Спорт".
Напомним, вчера, 23 августа, стало известно о переходе Антона Миранчука в московское "Динамо" из швейцарского "Сьона" за 2 миллина евро плюс бонусы. Игрок будет выступать за бело-голубых по 21-м номером. Контракт Миранчука с "Динамо" рассчитан до лета 2027 года.
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о переходе полузащитника Антона Миранчука в московское "Динамо".
Фото: "Чемпионат"