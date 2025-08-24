Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
0 - 6 0 6
КраснодарЗавершен
ЦСКА
17:30
АкронНе начат
Сочи
20:00
БалтикаНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
Спартак КостромаЗавершен
Факел
18:00
НефтехимикНе начат
Чайка
19:00
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
1 - 0 1 0
Брайтон1 тайм
Кристал Пэлас
1 - 0 1 0
Ноттингем Форест1 тайм
Фулхэм
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
18:00
ВаленсияНе начат
Вильярреал
20:30
ЖиронаНе начат
Реал Сосьедад
20:30
ЭспаньолНе начат
Овьедо
22:30
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
19:30
ЛациоНе начат
Кальяри
19:30
ФиорентинаНе начат
Аталанта
21:45
ПизаНе начат
Ювентус
21:45
ПармаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
0 - 0 0 0
Кельн1 тайм
Боруссия М
18:30
ГамбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
0 - 0 0 0
Ренн1 тайм
Страсбург
18:15
НантНе начат
Тулуза
18:15
БрестНе начат
Гавр
18:15
ЛансНе начат
Лилль
21:45
МонакоНе начат

Бывший президент "Локомотива" прокомментировал трансфер Миранчука в "Динамо"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о переходе полузащитника Антона Миранчука в московское "Динамо".
Фото: "Чемпионат"
- Конечно, переход в "Динамо" — верное решение Миранчука, тут даже думать не надо. Не получилось в Европе — ничего страшного, главное, что вовремя вернулся. Все у него будет отлично в "Динамо", - сказала Смородская "РБ Спорт".

Напомним, вчера, 23 августа, стало известно о переходе Антона Миранчука в московское "Динамо" из швейцарского "Сьона" за 2 миллина евро плюс бонусы. Игрок будет выступать за бело-голубых по 21-м номером. Контракт Миранчука с "Динамо" рассчитан до лета 2027 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится