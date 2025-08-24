Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
0 - 6 0 6
КраснодарЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
АкронЗавершен
Сочи
0 - 2 0 2
БалтикаЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
Спартак КостромаЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
НефтехимикЗавершен
Чайка
0 - 3 0 3
Арсенал ТулаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
2 - 0 2 0
БрайтонЗавершен
Кристал Пэлас
1 - 1 1 1
Ноттингем ФорестЗавершен
Фулхэм
1 - 1 1 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
1 - 0 1 0
ВаленсияЗавершен
Вильярреал
5 - 0 5 0
ЖиронаЗавершен
Реал Сосьедад
2 - 2 2 2
ЭспаньолЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
2 - 0 2 0
ЛациоЗавершен
Кальяри
1 - 1 1 1
ФиорентинаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
0 - 1 0 1
КельнЗавершен
Боруссия М
0 - 0 0 0
ГамбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
4 - 0 4 0
РеннЗавершен
Страсбург
1 - 0 1 0
НантЗавершен
Тулуза
2 - 0 2 0
БрестЗавершен
Гавр
1 - 2 1 2
ЛансЗавершен

Мусаев не понимает, почему пресса хочет отъезда Сперцяна

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал возможный переход полузащитника команды Эдуарда Сперцяна.
Фоото: ФК "Краснодар"
Для меня странно, что вы, пресса, почему-то хотите, чтобы Сперцян уехал. Думаю, что ни в одной стране мира никто не захочет потерять одного из самых ярких игроков чемпионата. Так было постоянно: Федор Чалов должен уехать, Антон Миранчук, Арсен Захарян… Мы потеряли звезд нашего чемпионата. Они уехали, и что в итоге? Они стали сильнее, когда уехали? Хорошо, Миранчук сейчас вернулся и будет дальше радовать своей игрой. Мы должны уважать свой чемпионат",— приводит слова Мусаева "Чемпионат".

Сегодня, 24 августа "Краснодар" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче 6 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 6:0. Благодаря этой победе команда Мурада Мусаева поднялась на первую строчку в турнирной таблице российского чемпионата - в активе "быков" 15 набранных очков.

Полузащитник команды Эдуард Сперцян в сегодняшнем матче набрал 1+3 по системе "гол+пас". Благодаря этому футболист сборной Армении стал рекордсменом клуба по результативным действиям в РПЛ - на счету Сперцяна 73 балла по системе "гол+пас". Ранее рекорд принадлежал бразильскому полузащитнику Жоаозиньо (71 балл по системе "гол+пас").

Ранее сообщалось, что "Краснодар" отказал "Ссаутгемптону" в трансфере Эдуарда Сперцяна.

Следующий матч "Краснодар" проведёт против "Сочи" в Кубке России. Игра пройдёт в среду, 27 августа.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится