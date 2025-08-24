Мусаев не понимает, почему пресса хочет отъезда Сперцяна

Для меня странно, что вы, пресса, почему-то хотите, чтобы Сперцян уехал. Думаю, что ни в одной стране мира никто не захочет потерять одного из самых ярких игроков чемпионата. Так было постоянно: Федор Чалов должен уехать, Антон Миранчук, Арсен Захарян… Мы потеряли звезд нашего чемпионата. Они уехали, и что в итоге? Они стали сильнее, когда уехали? Хорошо, Миранчук сейчас вернулся и будет дальше радовать своей игрой. Мы должны уважать свой чемпионат",— приводит слова Мусаева "Чемпионат".
Сегодня, 24 августа "Краснодар" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче 6 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 6:0. Благодаря этой победе команда Мурада Мусаева поднялась на первую строчку в турнирной таблице российского чемпионата - в активе "быков" 15 набранных очков.
Полузащитник команды Эдуард Сперцян в сегодняшнем матче набрал 1+3 по системе "гол+пас". Благодаря этому футболист сборной Армении стал рекордсменом клуба по результативным действиям в РПЛ - на счету Сперцяна 73 балла по системе "гол+пас". Ранее рекорд принадлежал бразильскому полузащитнику Жоаозиньо (71 балл по системе "гол+пас").
Ранее сообщалось, что "Краснодар" отказал "Ссаутгемптону" в трансфере Эдуарда Сперцяна.
Следующий матч "Краснодар" проведёт против "Сочи" в Кубке России. Игра пройдёт в среду, 27 августа.
