По даннным Opta, этими футболистами были Халк (за 90 матчей), Сейду Думбия (за 76 матчей) и Веллитон (за 75 матчей).
Сегодня, 24 августа "Краснодар" на выезде обыграл "Крылья Советов" (6:0). Джон Кордоба оформил дубль.
В этом сезоне нападающий "быков" за семь матчей во всех турнирах забил три гола и отдал одну голевую передачу.
Следующий матч команда Мусаева проведёт против "Сочи" на выезде. Игра пройдёт в среду, 27 августа.
Кордоба вошёл в пятёрку по скорости достижения 50 голов в РПЛ
Только три игрока в этом веке в РПЛ забивали 50 голов быстрее, чем Джон Кордоба.
Фото: ФК "Краснодар"