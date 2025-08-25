"Сегодня было очень много каких-то спорных ситуаций. Особенно вот эти моменты с рукой, да, они очень сложные, потому что определить их порой бывает сложно. В разных матчах по-разному мы на это смотрим, и надеемся, что когда-то это всё обобщится внутри российского футбола, и интерпретация всех вот этих правил, она будет едина для всех", - приводит слова Тедеева "Чемпионат".
Вчера, 24 августа, тольяттинский "Акрон" на выезде уступил ЦСКА в матче 6 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:3. Авторами забитых мячей стали: Матеус Алвес, Кирилл Глебов и Иван Обляков, в составе команды гостей - Артем Дзюба.
После 6 сыгранных туров тольяттинцы располагаются на 12 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 6 набранными очками. ЦСКА занимает второе место с 14 баллами в своем активе. В 7 туре команда Заурбека Тедеева примет на своем поле калининградскую "Балтику", а ЦСКА сыграет на домашнем стадионе с "Краснодаром".
В "Акроне" оценили судейство в матче с ЦСКА
