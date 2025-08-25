Матчи Скрыть

Сперцян допускает, что может провести всю карьеру в "Краснодаре"

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян высказался о своем будущем в клубе.
Фото: ФК "Краснодар"
— Вы допускаете, что проведете всю карьеру в "Краснодаре" и не пожалеете об этом?

— Все может быть. Могу остаться и играть, сколько надо будет клубу, сколько я буду нужен. Может быть такое, что я уеду. Все возможно. Нет смысла загадывать, - приводит слова Сперцяна "Матч ТВ".

В летнее трансферное окно английский "Саутгемптон" сделал предложение "Краснодару" по трансферу полузащитника Эдуарда Сперцяна, однако российский клуб не отпустил своего игрока.

Эдуард Сперцян провел 152 матча за южан во всех турнирах и записал на свой счет 49 забитых мячей и 39 результативных передач. Полузащитник является самым результативным футболистом "быков" за всю историю клуба. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

