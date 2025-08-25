— Хотели бы завершить карьеру в "Спартаке"? Есть ли мечта снова оказаться там?
— Если бы они хотели на что-то претендовать, взяли бы меня, наверное, – приводит слова Дзюбы "РБ Спорт".
Дзюба является воспитанником красно-белых. Форвард играл в составе московской команды до 2015 года. В текущем сезоне 37-летний нападающий принял участие в 6 матчах за "Акрон", в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с тольяттинским клубом рассчитано до лета 2026 года.
Дзюба – о "Спартаке": если бы они хотели на что-то претендовать, взяли бы меня
Нападающий "Акрона" Артем Дзюба ответил на вопрос о возможном завершении карьеры в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Акрон"