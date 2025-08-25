Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
17:00
Волга УлНе начат
Ротор
19:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Севилья
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
19:30
ВеронаНе начат
Интер
21:45
ТориноНе начат

Дзюба – о "Спартаке": если бы они хотели на что-то претендовать, взяли бы меня

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба ответил на вопрос о возможном завершении карьеры в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Акрон"
— Хотели бы завершить карьеру в "Спартаке"? Есть ли мечта снова оказаться там?
— Если бы они хотели на что-то претендовать, взяли бы меня, наверное, – приводит слова Дзюбы "РБ Спорт".

Дзюба является воспитанником красно-белых. Форвард играл в составе московской команды до 2015 года. В текущем сезоне 37-летний нападающий принял участие в 6 матчах за "Акрон", в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с тольяттинским клубом рассчитано до лета 2026 года.

