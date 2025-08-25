Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
2 - 0 2 0
Волга Ул1 тайм
Ротор
19:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Севилья
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
19:30
ВеронаНе начат
Интер
21:45
ТориноНе начат

В махачкалинском "Динамо" заявили о срыве переговоров по переходу Маслова

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов заявил, что бывший игрок "Спартака" Павел Маслов не перейдет в дагестанский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
"Мы не договорились по контракту. Не будем подписывать. Никаких недопониманий нет. Пожелали друг другу дальнейших успехов", — приводит слова Газизова "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что Маслов близок к переходу в махачкалинское "Динамо". Предполагалось, что соглашение игрока с клубом будет рассчитано на один год, его зарплата составит 10 тысяч долларов в месяц. В летнее трансферное окно 25-летний футболист покинул состав "Спартака" по истечении контракта в статусе свободного агента. В сезоне-2024/25 защитник играл в "Сочи" на правах аренды. В прошедшем сезоне он принял участие в 18-ти матчах и отметился тремя голами. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 450 тысяч евро.

