Шамиль Газизов – о будущем Джавада: если будет хорошее предложение, удерживать его не станем

Генеральный директор "Динамо" из Махачкалы Шамиль Газизов в беседе с Rusfootball.info прокомментировал слухи вокруг иранского полузащитника клуба Мохаммада Хоссейннежада.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Понятно, что за Джавадом следят многие клубы, он на карандаше, как говорится. Но на сегодня никакой конкретики нет, все на уровне интереса. Если будет хорошее предложение, удерживать его точно никто не будет", – сказал Газизов.

Ранее СМИ сообщали, что к игроку есть интерес от ряда турецких клубов, а также испанской "Севильи". 22-летний иранец выступает за махачкалинское "Динамо" с августа 2024 года. В текущем сезоне на счету футболиста 8 матчей за махачкалинский клуб.

