Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
2 - 0 2 0
Волга Ул1 тайм
Ротор
19:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Севилья
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
19:30
ВеронаНе начат
Интер
21:45
ТориноНе начат

В "Динамо" объяснили дебют Миранчука в матче с "Пари НН" в день объявления трансфера

Тренер "Динамо" Сергей Паршивлюк рассказал, почему полузащитник Антона Миранчук дебютировал за московскую команду в день трансфера из швейцарского "Сьона".
Фото: ФК "Динамо" Москва
— Антон Миранчук неожиданно дебютировал в день объявления трансфера.
— Это для вас неожиданно, а мы ждали Антона достаточно давно. Всегда были на связи, знали, в какой он форме. К счастью, удалось закрыть все формальности до игры, успели заявить. Он уже успел потренироваться, – приводит слова Паршивлюка "Чемпионат".

Московское "Динамо" объявило о трансфере Антона Миранчука из швейцарского "Сьона" в субботу, 23 августа. В этот же день полузащитник дебютировал в составе бело-голубых в матче шестого тура РПЛ с "Пари НН". 29-летний футболист провел первую половину встречи на скамейке запасных и появился на поле на 71-й минуте. Соглашение игрока с московским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. По версии портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.

