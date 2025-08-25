— Антон Миранчук неожиданно дебютировал в день объявления трансфера.
— Это для вас неожиданно, а мы ждали Антона достаточно давно. Всегда были на связи, знали, в какой он форме. К счастью, удалось закрыть все формальности до игры, успели заявить. Он уже успел потренироваться, – приводит слова Паршивлюка "Чемпионат".
Московское "Динамо" объявило о трансфере Антона Миранчука из швейцарского "Сьона" в субботу, 23 августа. В этот же день полузащитник дебютировал в составе бело-голубых в матче шестого тура РПЛ с "Пари НН". 29-летний футболист провел первую половину встречи на скамейке запасных и появился на поле на 71-й минуте. Соглашение игрока с московским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. По версии портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.
В "Динамо" объяснили дебют Миранчука в матче с "Пари НН" в день объявления трансфера
Тренер "Динамо" Сергей Паршивлюк рассказал, почему полузащитник Антона Миранчук дебютировал за московскую команду в день трансфера из швейцарского "Сьона".
Фото: ФК "Динамо" Москва