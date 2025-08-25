Губерниев высказался о бывшем игроке "Зенита"

- Клаудиньо принимал все деньги, паспорта принимал. Пусть это останется на его совести. Для многих таких людей, как Клаудиньо, Россия-матушка как дойная корова, к сожалению, - сказал Губерниев "ВсеПроСпорт".
Ранее Клаудиньо заявил, что хотел уйти из "Зенита" после начала СВО, но клуб из Санкт-Петербурга его не отпускал.
Клаудиньо выступал за сине-бело-голубых с 2021 по 2024 год. В начале 2025-го года бразильский полузащитник перешел в катарский клуб "Аль-Садд".
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о бывшем полузащитнике "Зенита" Клаудиньо.
Фото: "Чемпионат"