Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
4 - 0 4 0
Волга УлЗавершен
Ротор
3 - 0 3 0
ТорпедоЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
0 - 0 0 0
Райо Вальекано1 тайм
Севилья
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
1 - 1 1 1
ВеронаЗавершен
Интер
21:45
ТориноНе начат

Губерниев высказался о бывшем игроке "Зенита"

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о бывшем полузащитнике "Зенита" Клаудиньо.
Фото: "Чемпионат"
- Клаудиньо принимал все деньги, паспорта принимал. Пусть это останется на его совести. Для многих таких людей, как Клаудиньо, Россия-матушка как дойная корова, к сожалению, - сказал Губерниев "ВсеПроСпорт".

Ранее Клаудиньо заявил, что хотел уйти из "Зенита" после начала СВО, но клуб из Санкт-Петербурга его не отпускал.

Клаудиньо выступал за сине-бело-голубых с 2021 по 2024 год. В начале 2025-го года бразильский полузащитник перешел в катарский клуб "Аль-Садд".

