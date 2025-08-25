Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
4 - 0 4 0
Волга УлЗавершен
Ротор
3 - 0 3 0
ТорпедоЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
0 - 0 0 0
Райо Вальекано1 тайм
Севилья
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
1 - 1 1 1
ВеронаЗавершен
Интер
21:45
ТориноНе начат

В "Зените" оперативно отреагировали на слухи об уходе Барриоса

«Зенит» дал официальный комментарий после появления информации о том, что полузащитник Вильмар Барриос намерен покинуть клуб и вернуться в Колумбию.
Фото: ФК "Зенит"
«Правда ли, что Вильмар Барриос хочет покинуть «Зенит» и вернуться в Колумбию? Лживая информация», — заявил председатель правления клуба, Медведев, Sport24.

Ранее колумбийское издание El Deportivo сообщило, что Барриос хочет покинуть «Зенит» и якобы сам предложил свои услуги клубу «Атлетико Насьональ».

31-летний Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года. Он перешёл в эту команду из аргентинского «Бока Хуниорс» за 15 миллионов евро. За «Зенит» колумбийский полузащитник провёл 231 матч, в которых забил 3 гола и сделал 7 результативных передач. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 8 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

В текущем сезоне Барриос провел 6 матчей за «Зенит» в Российской Премьер-Лиги.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится