В "Зените" оперативно отреагировали на слухи об уходе Барриоса

«Правда ли, что Вильмар Барриос хочет покинуть «Зенит» и вернуться в Колумбию? Лживая информация», — заявил председатель правления клуба, Медведев, Sport24.
Ранее колумбийское издание El Deportivo сообщило, что Барриос хочет покинуть «Зенит» и якобы сам предложил свои услуги клубу «Атлетико Насьональ».
31-летний Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года. Он перешёл в эту команду из аргентинского «Бока Хуниорс» за 15 миллионов евро. За «Зенит» колумбийский полузащитник провёл 231 матч, в которых забил 3 гола и сделал 7 результативных передач. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 8 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.
В текущем сезоне Барриос провел 6 матчей за «Зенит» в Российской Премьер-Лиги.
«Зенит» дал официальный комментарий после появления информации о том, что полузащитник Вильмар Барриос намерен покинуть клуб и вернуться в Колумбию.
Фото: ФК "Зенит"