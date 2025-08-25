Матчи Скрыть

Sport24: "Спартак" предложил Эль-Карруани трёхлетний контракт

Левый защитник «Утрехта» Софьян Эль-Карруани может стать игроком московского «Спартака».
По информации Sport24 «Спартак» предложил трехлетний контракт левому защитнику голландского «Утрехта» Софьяну Эль-Карруани. Игрок выразил готовность переехать в Россию.

В ближайшие дни «Утрехт» должен дать официальный ответ на трансферное предложение.

24-летний Эль-Каруани является воспитанником «НЕК Неймегена», где и начал профессиональную карьеру. С 2023 года он выступает за «Утрехт», в составе которого провёл 77 матчей, забил 3 гола и сделал 19 результативных передач.

В текущем сезоне Эль-Каруани провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 7 результативных передач. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Текущая рыночная стоимость марокканца составляет 9 миллионов евро по версии Transfermarkt.

