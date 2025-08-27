Матчи Скрыть

"Васко да Гама" сделал предложение о трансфере защитника "Спартака" - источник

Алексис Дуарте может покинуть московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
По данным источника, "Васко да Гама" обратился в "Спартак" по поводу трансфера центрального защитника Алексиса Дуарте.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в услугах игрока заинтересован другой бразильский клуб - "Сантос".

Дуарте перешел в "Спартак" в январе 2023 года. Действующий контракт 25-летнего футболиста рассчитан до конца июня 2027-го. В текущем сезоне парагваец провел за красно-белых 5 матчей в чемпионате и одну игру в Кубке России, в которых не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дуарте в 3 миллиона евро.

Источник: "Матч ТВ"

