Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
16:15
ДинамоНе начат
Сочи
18:30
КраснодарНе начат
Балтика
20:45
ЦСКАНе начат
Ростов
20:45
Динамо МхНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
22:00
БетисНе начат

"Эмоции от этого, конечно, не позитивные". Капитан "Спартака" высказался о старте сезона

Хавбек "Спартака" Роман Зобнин прокомментировал результаты команды на старте сезона.
Фото: ФК "Спартак"
- Постепенно ситуация исправляется. Мы работаем и стараемся улучшать свою игру. Надеюсь, что будем стабильнее. Худший старт в истории? Эмоции от этого, конечно, не позитивные. Все понимают, что надо исправлять ситуацию. Надеюсь, что мы это сделаем и поднимемся выше.

На старте этого сезона Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" провел шесть матчей, в которых одержал всего две победы, дважды сыграл вничью и потерпел два поражения. Красно-белые набрали восемь очков и располагаются на 8-й строчке в турнирной таблице.

В субботу, 30 августа, "Спартак" примет на своем поле "Сочи" в рамках 7-го тура чемпионата России. Начало игры в 18:30 по столичному времени.

Источник: "СЭ"

