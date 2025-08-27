"Он чувствовал себя плохо во время матча. Сейчас он с врачами, ему делают обследование. Нет угрозы жизни. Он стабилен, находится под контролем врачей", - цитирует помощника Морено "Матч ТВ".
Ранее появилась информация, что главный тренер "Сочи" Роберт Морено перенес во время кубкового матча против "Краснодара" гипертонический криз.
Встреча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между "Сочи" и "Краснодаром" состоялась на стадионе "Фишт" сегодня, 27 августа, и завершилась уверенной победой гостей со счетом 2:4.
Помощник Морено рассказал о состоянии здоровья главного тренера "Cочи"
Эдуардо Докампо поделился информацией о самочувствии наставника "Сочи" Роберта Морено.
Фото: ФК "Сочи"