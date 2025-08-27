Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
0 - 0 (П 5 - 4) 0 054
ДинамоЗавершен
Сочи
2 - 4 2 4
КраснодарЗавершен
Балтика
0 - 2 0 2
ЦСКАЗавершен
Ростов
1 - 3 1 3
Динамо МхЗавершен

Помощник Морено рассказал о состоянии здоровья главного тренера "Cочи"

Эдуардо Докампо поделился информацией о самочувствии наставника "Сочи" Роберта Морено.
Фото: ФК "Сочи"
"Он чувствовал себя плохо во время матча. Сейчас он с врачами, ему делают обследование. Нет угрозы жизни. Он стабилен, находится под контролем врачей", - цитирует помощника Морено "Матч ТВ".

Ранее появилась информация, что главный тренер "Сочи" Роберт Морено перенес во время кубкового матча против "Краснодара" гипертонический криз.

Встреча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между "Сочи" и "Краснодаром" состоялась на стадионе "Фишт" сегодня, 27 августа, и завершилась уверенной победой гостей со счетом 2:4.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится