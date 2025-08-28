Гендир ЦСКА: мы были бы хотели, чтобы Кисляк перешёл именно в топ-клуб

"Конечно, мы были бы хотели, чтобы Кисляк в случае ухода перешёл именно в топ-клуб. Как вы знаете из нашей истории, как в случае с Чаловым, Файзуллаевым, Зайнутдиновым, когда ребята настаивают на каком-то переходе не в топ-клуб, мы готовы быть гибкими, идти навстречу до определённого уровня", - цитирует Бабаева Metaratings.
В текущем сезоне Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 10 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 3 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
В марте текущего года футболист дебютировал за сборную России и провел за национальную команду 4 встречи.
После 6 сыгранных туров ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 14 набранными очками в своем активе.
Фото: ПФК ЦСКА