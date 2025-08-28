"У "Динамо" есть амбиции выиграть Кубок России. Задача на каждую игру - побеждать. Мы не разделяем кубок и чемпионат, каждый матч играем на победу. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить болельщиков. Мы играем для них. Ощущаем их поддержку, которая очень важна", - сказал Магомедов в интервью "Советскому спорту".
В среду, 27 августа, в Ростове-на-Дону состоялся матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Махачкалинское "Динамо" в гостях обыграло "Ростов" со счётом 3:1. Команда Хасанби Биджиева проигрывала до 82-й минуты, а потом ответила тремя забитыми мячами. В составе махачкалинцев голы забили Хашим Мастури, Валентин Пальцев и Ражаб Магомедов.
После трёх туров махачкалинское "Динамо" лидирует в группе C Кубка России. Команда набрала восемь очков. Кроме победы над "Ростовом", махачкалинцы обыграли "Пари НН" (1:0) и "Спартак" (1:1; 4:3 по пенальти),.
Защитник махачкалинского "Динамо" оценил шансы на победу в Кубке России
Защитник махачкалинского "Динамо" Ражаб Магомедов рассказал о перспективах команды выиграть Кубок России.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала