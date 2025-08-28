Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
18:00
ТорпедоНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
20:30
ЛевантеНе начат
Валенсия
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
19:30
СассуолоНе начат
Лечче
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
21:30
Санкт-ПаулиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
21:45
БрестНе начат

Тедеев – о конфликте с Талалаевым: я услышал то, что нельзя было говорить

Главный тренер "Акрона" Заур Тедеев высказался о конфликте с коллегой, возглавляющим "Балтику", Андреем Талалаевым.
Фото: ФК "Акрон"
"Я услышал то, что нельзя было говорить. Наверное, я как младший в той ситуации должен был оказаться терпеливее. Возможно, сжать кулаки и промолчать. А я не смог, поскольку это касалось личных моментов. Мне, правда, сразу прислали видео, где он публично извинился. Для меня это было важно. Если какой-то конфликт и был, то он исчерпан", — приводит слова Тедеева "Чемпионат".

Напомним, конфликт между главными тренерами тольяттинского "Акрона" и калининградской "Балтики" произошел после матча группового этапа Кубка России, в котором команда Тедеева выиграла со счетом 2:1. Сообщалось, что наставник красно-черных пожал руку Андрею Талалалеву, после чего у тренеров завязался разговор, в который пришлось вмешаться главному арбитру встречи. На данный момент "Акрон" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с шестью очками. "Балтика" идет четвертой, набрав 12 очков.

