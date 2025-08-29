"Мы очень ждем усиление. Мера сегодня для нас достаточно серьезна. К 12 сентября она должна быть удовлетворена на 100%. Как сказал генеральный директор, это мера составляет около пяти позиций", — приводит слова Тедеева "Чемпионат".
После шести прошедших туров Российской Премьер-Лиги "Акрон" располагается на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 6 очков. В четверг, 28 августа, команда Тедеева уступила московскому "Локомотиву" со счетом 0:2 в матче группового этапа пути РПЛ Кубка России. В следующем туре РПЛ "Акрон" встретится с калининградской "Балтикой". Матч состоится в воскресенье, 31 августа.
Тедеев рассказал, сколько позиций планирует усилить "Акрон"
Главный тренер "Акрона" Заур Тедеев заявил, что состав команды нуждается в усилении.
Фото: ФК "Акрон"