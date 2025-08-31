"Во-первых, селекция. Не все мы ждали того, что по итогу произошло. Как мы собирались - все помнят. Семь-девять человек на базе. Начало было достаточно благоприятным для нас, все свои очки там и набрали. Сейчас немного сложнее. Дай бог, чтобы матч с "Локомотивом" был отправной точкой, а мы с лидерами сможем набирать что-то своё", - сказал Песьяков в интервью "Чемпионату".
Вчера, 31 августа, состоялся матч между "Локомотивом" и "Крыльями Советов" в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе "РЖД Арена" и завершилась вничью со счетом 2:2. Гости сравняли счет на последних минутах благодаря голу вингера Вадима Ракова с пенальти. Нападающий поучаствовал и в первом мяче самарцев, отдав голевой пас на Амара Рахмановича.
На данный момент команда Адиева находится на восьмом месте с девятью очками.
Песьяков назвал факторы успешного старта "Крыльев Советов"
Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Песьяков рассказал, почему самарскому клубу удалось неплохо стартовать.
Фото: ФК "Крылья Советов"