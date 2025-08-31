"Рассмотрим удаление Кордобы. Рассмотрим неподобающее поведение "Краснодара", а именно за четыре жёлтые карточки футболистам, одно предупреждение официального лица клуба и удаление - Кордоба будет приглашён на заседание", - сказал Григорьянц в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 31 августа ЦСКА принимал "Краснодар" в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась вничью 1:1. "Армейцы" вышли вперёд на 36-й минуте благодаря голу Матвея Кисляка. Хавбек красно-синих отличается в третьем матче подряд. За минуту до конца первого тайма сравнял счёт нападающий "быков" Джон Кордоба. На 56-й минуте он уже удалился за нарушение на Мойзесе.
После семи туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками.
КДК РФС рассмотрит эпизод с удалением Кордобы в матче с ЦСКА
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что будет рассмотрено удаление нападающего "Краснодара" Джона Кордобы.
Фото: РИА Новости