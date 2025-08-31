Хоссейннеджад - о победе над московским "Динамо": это была великолепная игра

"Это была великолепная игра, но также она была трудной. Конечно, мы играли намного лучше соперника. Мы заслужили победить и взять эти очки. Благодарен всем, кто нас поддерживал", - сказал Хоссейннеджад в интервью "Матч ТВ".
Вчера, 31 августа махачкалинское "Динамо" дома обыграло московское "Динамо". Единственный гол на 74-й минуте забил Мохаммад Хоссейннеджад. Это его второй гол в нынешнем сезоне. Также полузащитник отличился во втором туре против "Оренбурга" (1:1).
После семи туров дагестанская команда занимает 11 место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе восемь очков.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала