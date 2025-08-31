Матчи Скрыть

Хоссейннеджад - о победе над московским "Динамо": это была великолепная игра

Полузащитник махачкалинского "Динамо" Мохаммад Хоссейннеджад поделился мнением о победе над московским "Динамо" в 7-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Это была великолепная игра, но также она была трудной. Конечно, мы играли намного лучше соперника. Мы заслужили победить и взять эти очки. Благодарен всем, кто нас поддерживал", - сказал Хоссейннеджад в интервью "Матч ТВ".

Вчера, 31 августа махачкалинское "Динамо" дома обыграло московское "Динамо". Единственный гол на 74-й минуте забил Мохаммад Хоссейннеджад. Это его второй гол в нынешнем сезоне. Также полузащитник отличился во втором туре против "Оренбурга" (1:1).

После семи туров дагестанская команда занимает 11 место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе восемь очков.

