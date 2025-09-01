Матчи Скрыть

Агент Тюкавина рассказал, будет ли нападающий готов сыграть со "Спартаком"

Алексей Сафонов, агент форварда "Динамо" Константина Тюкавина, ответил на вопрос о возможном участии футболиста в дерби со "Спартаком" в 8-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Ожидается, что да. Но решение будут принимать тренерский штаб и врачи команды. Он давно тренируется в общей группе, находится в оптимальных кондициях", - передает "РБ Спорт" слова агента.

Московское дерби между "Динамо" и "Спартаком" в рамках восьмого тура Российской Премьер-Лиги состоится сразу после международной паузы на игры сборных. Встреча пройдет 13 сентября на домашнем стадионе бело-голубых "ВТБ Арена". Начало запланировано на 16:45 по столичному времени.

Напомним, нападающий "Динамо" Константин Тюкавин не принимал участия в играх команды с марта этого года. Футболист восстанавливается после тяжелой травмы и последовавшей за ней операции на колене.

