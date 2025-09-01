Титов - о "Спартаке": с такой игрой чемпионами стать нереально

"С такой игрой чемпионами, конечно, стать нереально, но как болельщик буду рад, если команда будет побеждать без хорошей игры в один мяч, я готов это терпеть", - приводит слова Титова ТАСС.
В субботу, 30 августа, московский "Спартак" встречался в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги с аутсайдером чемпионата "Сочи". Игра проходила на "Лукойл Арене" и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 2:1. Оба своих мяча красно-белые забили с пенальти, вырвав три очка на 90+6 минуте встречи.
Таким образом команда Деяна Станковича набрала 11 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице.