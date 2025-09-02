Пальцев – о невызове в сборную: есть люди лучше. Тренеру видней

"Видимо, нет, раз не вызвали. Есть люди лучше. Тренеру видней", – приводит слова Пальцева "Матч ТВ".
Напомним, Пальцев попал в расширенный список, состоящий из 39 игроков, на товарищеские матчи со сборными Иордании и Катара. Однако футболиста не включили в окончательную заявку команды России. В сезоне-2025/26 защитник махачкалинского "Динамо" принял участие в семи встречах РПЛ и трех матчах Кубка России. Сборная России сыграет с Иорданией 4 сентября в Москве и с Катаром 7 сентября в Эр?Райяне.
Защитник махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев ответил, заслужил ли он приглашение в сборную России на осенние товарищеские матчи.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала