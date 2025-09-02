Эдуард Мор: в матче с ЦСКА Кордоба не заслуживал удаления

"Я считаю, что в матче с ЦСКА Кордоба не заслуживал удаления. Да, мы знаем, что он порой переходит грань, но Кордоба всегда отдается игре. Не бывает такого, что он выпадает из игры — всегда максимально активен. Ему нужно быть спокойнее, но он абсолютно не заслуживал красную карточку", — приводит слова Мора "Чемпионат".
Встреча ЦСКА с "Краснодаром" завершилась ничьей со счетом 1:1. Кордоба получил красную карточку и был удален с поля за удар бутсами по руке соперника. В сезоне-2025/26 Кордоба выступил в 10 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и две голевые передачи. На данный момент "Краснодар" является лидером турнирной таблицы РПЛ (16 очков).
Бывший футболист Эдуард Мор прокомментировал поведение форварда "Краснодара" Джона Кордобы в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"