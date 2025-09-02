Матчи Скрыть

Эдуард Мор: в матче с ЦСКА Кордоба не заслуживал удаления

Бывший футболист Эдуард Мор прокомментировал поведение форварда "Краснодара" Джона Кордобы в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"
"Я считаю, что в матче с ЦСКА Кордоба не заслуживал удаления. Да, мы знаем, что он порой переходит грань, но Кордоба всегда отдается игре. Не бывает такого, что он выпадает из игры — всегда максимально активен. Ему нужно быть спокойнее, но он абсолютно не заслуживал красную карточку", — приводит слова Мора "Чемпионат".

Встреча ЦСКА с "Краснодаром" завершилась ничьей со счетом 1:1. Кордоба получил красную карточку и был удален с поля за удар бутсами по руке соперника. В сезоне-2025/26 Кордоба выступил в 10 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и две голевые передачи. На данный момент "Краснодар" является лидером турнирной таблицы РПЛ (16 очков).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится